Полицейские нашли троих подростков, избивших кондуктора трамвая в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции нашли хулиганов, которые с кулаками набросились на 59-летнюю женщину-кондуктора в трамвае. Напомним, все произошло около станции метро «Дунайская» 13 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.