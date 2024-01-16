Полицейские нашли троих подростков, избивших кондуктора трамвая в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции нашли хулиганов, которые с кулаками набросились на 59-летнюю женщину-кондуктора в трамвае. Напомним, все произошло около станции метро «Дунайская» 13 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Полицейские выяснили, что участниками конфликта предположительно являются двое парней — 14 и 16 лет, и девочка, которой 14 лет, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Подростки живут на юго-западе Петербурга. На них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Материалы дела планируют передать в следственные органы, поскольку подозреваемые — несовершеннолетние.
Напомним, после инцидента пострадавшая кондуктор обращалась в больницу, врачи диагностировали травмы.