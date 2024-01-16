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В центре Краснодара рухнувшее дерево парализовало движение трамваев

В центре краевой столицы дерево упало на контактную сеть и выбило из графика сразу пять трамвайных маршрутов. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Источник: МУП «КТТУ» — Telegram

ЧП произошло на пересечении улиц Крупской и Островского из-за этого движение трамваев остановилось в обе стороны.

Уточняется, что трамваи № 1, 2, 5, 8, 15 из-за происшествия изменили маршрут следования:

— маршруты № 1, 2, 5 направлены по ул. Коммунаров до ост. «40 лет Победы» и далее следуют на ул. Коммунаров в сторону центра;

— маршруты № 5, 8, 15 от конечной «Ул. Петра Метальникова» следуют до ул. Садовой и далее по своим маршрутам.

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