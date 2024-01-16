В центре Краснодара рухнувшее дерево парализовало движение трамваев

В центре краевой столицы дерево упало на контактную сеть и выбило из графика сразу пять трамвайных маршрутов. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».