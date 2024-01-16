В центре Краснодара рухнувшее дерево парализовало движение трамваев

ЧП произошло на пересечении улиц Крупской и Островского из-за этого движение трамваев остановилось в обе стороны.
Уточняется, что трамваи № 1, 2, 5, 8, 15 из-за происшествия изменили маршрут следования:
— маршруты № 1, 2, 5 направлены по ул. Коммунаров до ост. «40 лет Победы» и далее следуют на ул. Коммунаров в сторону центра;
— маршруты № 5, 8, 15 от конечной «Ул. Петра Метальникова» следуют до ул. Садовой и далее по своим маршрутам.
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