Шестой день ищут пропавших рыбаков в Жамбылской области

«11 января в 12:15 в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения в районе озера Биликоль Жуалынского района сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали. К месту происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. По сей день они ведут поисковые работы», — сообщили в ведомстве.