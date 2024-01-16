Экс-замглавы самарского Росимущества добилась уголовного дела на бывших коллег

В сентябре 2023 года экс-сотрудницу Росимущества отправили под арест и поместили в следственный изолятор. Несмотря на плачевное положение, женщина не сдавалась. Пока шел прессинг, Ишмуратова отправила заявления в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. В своих письмах Алия требовала провести проверку на «предмет наличия в действиях руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Кинжабаева составов преступлений».