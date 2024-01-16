Экс-замглавы самарского Росимущества добилась уголовного дела на бывших коллег

В Самарской области бывшая заместительница главы ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, арестованная за превышение должностных полномочий, добилась возбуждения уголовного дела на своих бывших коллег. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.
Приватизировали госземлю
О задержании Алии Ишмуратовой стало известно в сентябре 2023 года. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий.
— Алия Ишмуратова и трое ее подельников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ. Речь идет о фальсификации документов, которые позволили выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Он составил более 170 млн рублей, — сообщил ранее в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Преследование высокопоставленной сотрудницы самарского ТУ Росимущества началось с раскрытия приватизации земельного участка в границах завода, расположенного в Куйбышевском районе Самары.
Незаконная льгота
В мае 2023 года Алия Ишмуратова занимала должность начальника отдела приватизации, регистрации права, учета, перераспределения государственной собственности и контроля. Правоохранительные органы установили, что именно в этот период женщина утвердила договор купли-продажи федеральной земли, заключенным оператором завода с ООО «ДСК “Меркурий”, с применением льготы в 2,5% от кадастровой стоимости участков. Согласно закону РФ, подобная льгота может быть применена исключительно в случаях, когда собственник владел участком длительный срок.
Это дело стало роковым для Ишмуратовой. Глава самарского ТУ Росимущества Айвар Кинжабаев дал клич правоохранителям на проверку данной сделки. Силовики все проверили и посчитали эту сделку незаконной. Ущерб оценили в 180 миллионов рублей.
Писала из СИЗО следователям и прокурорам
В сентябре 2023 года экс-сотрудницу Росимущества отправили под арест и поместили в следственный изолятор. Несмотря на плачевное положение, женщина не сдавалась. Пока шел прессинг, Ишмуратова отправила заявления в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. В своих письмах Алия требовала провести проверку на «предмет наличия в действиях руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Кинжабаева составов преступлений».
Женщина настаивала на проверке земли племзавода «Дружба» в Кошкинском районе, сдаче в аренду ФГУП «Волжское отделение института геологии и разработки горючих ископаемых» участка на пересечении улиц Красноармейской и Молодогвардейской в Самаре и других сделках, выглядевших, в версии Ишмуратовой, сомнительно.
Добилась своего
В конце декабря Алие Ишмуратовой ответил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области, полковник юстиции Азат Амирханов. Он сообщил, что по ее заявлениям было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность в особо крупном размере». Сейчас ведется следствие. Правда, кто проходит подозреваемым, пока не ясно.
Отметим, санкции статьи предусматривают следующие виды наказания: штраф от 200 до 500 тысяч рублей, запрет занимать определенные должности на срок до трех лет, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.