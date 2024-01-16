Автобус с людьми ушел под землю: найдена сумка спасателей и деталь кузова с госномером

По информации официального Telegram-канала ведомства, за все время работ вывезены более 200 тыс. тонн грунта и горной породы. Сегодня в 14.45 часов на дно обвала на территории АО «Майкаинзолото» спустился малогабаритный экскаватор. Работы ведутся с особой осторожностью и соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована.
«При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поиски продолжаются. По завершении работ малогабаритного экскаватора, которому необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, специалистами будет начат его подъем на поверхность. Мы надеемся завершить эти работы в течение сегодняшнего и завтрашнего дней», — отметили в акимате Павлодарской области.
Всего в поисковых работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, 1 кинологический расчет и 2 единицы БПЛА (дроны).