Автобус с людьми ушел под землю: найдена сумка спасателей и деталь кузова с госномером

«При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поиски продолжаются. По завершении работ малогабаритного экскаватора, которому необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, специалистами будет начат его подъем на поверхность. Мы надеемся завершить эти работы в течение сегодняшнего и завтрашнего дней», — отметили в акимате Павлодарской области.