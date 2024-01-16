В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
«Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа», — сообщил представитель прокуратуры.
По его словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.