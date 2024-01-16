«У него осталось двое детей»: Как поход в Хибины на снегоходах обернулся трагедией для миллиардера Андрея Годунова

Снежная лавина в Хибинах убила двух друзей из Петербурга. Одним из них оказался 48-летний миллиардер Андрей Годунов. Вместе с ним в момент трагедии был предприниматель Игорь Склонский. Известно, что мужчины отправились в поход на Хибины с незарегистрированной туристской группой. Оба гнали на снегоходах, когда на них с горы понеслась снежная масса.
— Андрей действительно погиб, — подтвердил информацию «КП-Петербург» друг миллиардера. — Их накрыло лавиной. Это ужасная потеря! Я так не переживал, даже когда у меня отец умер. Андрюха был настоящим человеком с большой буквы. У меня слов нет.
По словам друзей, вместе с Годуновым и Склонским в походе был еще один человек. Ему удалось выжить. После схода лавины тела погибших нашли не сразу.
— Предвестников трагедии не было, — продолжает друг погибшего. — Он часто путешествовал. Экстримом увлекался в разумных пределах, да и в Хибинах был не первый раз. Нравилось ему туда ездить.
Ущелье Рамзая — это довольно популярное среди туристов место. Только вот зимой склоны могут быть опасны, особенно если не повезет с погодой. Отметим, что сейчас в Хибинах из-за перепадов температуры установлены вторая и третья степени лавинной опасности. После оттепели и последовавшими за ней морозами в декабре на склонах образовалась ледяная корка. Вырос риск схода снега.
Точные причины произошедшего предстоит выяснить следователям, а в это время родные уже похоронили Андрея Годунова в Пушкине на Казанском кладбище.
— У него остались две дочери. Одна уже окончила институт, а вторая учится в старших классах, — вздыхает друг семьи.
СПРАВКА «КП».
Состояние предпринимателя Андрея Годунова в 2023 году оценивалось в 3,5 миллиарда рублей. Он являлся основателем фирмы NBCom Group (им принадлежат магазины IPort), которая занимается продажей и обслуживанием техники Apple.
ОФИЦИАЛЬНО.
СУ СК России по Мурманской области:
— В Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.