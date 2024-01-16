«У него осталось двое детей»: Как поход в Хибины на снегоходах обернулся трагедией для миллиардера Андрея Годунова

Ущелье Рамзая — это довольно популярное среди туристов место. Только вот зимой склоны могут быть опасны, особенно если не повезет с погодой. Отметим, что сейчас в Хибинах из-за перепадов температуры установлены вторая и третья степени лавинной опасности. После оттепели и последовавшими за ней морозами в декабре на склонах образовалась ледяная корка. Вырос риск схода снега.