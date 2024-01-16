США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник

США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В «Ансар Алла» предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.