США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник

«США и Великобритания нанесли удары во вторник по казармам в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки “Ансар Алла” в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа», — уточнил собеседник агентства.
Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе.
Удары по Йемену
В середине ноября шиитское военизированное движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В «Ансар Алла» предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения «Ансар Алла», нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.