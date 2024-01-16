Фаиля Алсынова* внесли в список экстремистов и террористов

Сегодня, 16 января, Росфинмониторинг обновил список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В перечне появилась фамилия скандально известного башкирского общественника Фаиля Алсынова (Алчинова)*.
Напомним, завтра Баймакский суд вынесет приговор г-ну Алсынову*, которого обвиняют в возбуждении ненависти на национальной почве. Башкирский активист может отправиться за решетку на шесть лет.
Алсынов* в Башкирии фигура одиозная — он начинал карьеру общественника в середине 2000-х в организации «Кук буре». За эти годы он приобрел опыт политтехнолога и организатора, сумел заработать авторитет у определенной аудитории. И теперь умело монетизирует этот опыт. Практически ни одна акция, к которой он приложил руку, как говорят, не делалась бесплатно. И, по слухам, в том числе и далеко небескорыстные пикеты в защиту Торатау и Куштау.
На этот раз г-н Алсынов* — один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Башкорт»** — попался, когда стал организатором митинга в деревне Ишмурзино Баймакского района в апреле прошлого года. На видео, которое разместил в соцсетях, Алсынов* утверждает, что башкиры потеряли земли. Но сейчас они, по его словам, должны эти земли вернуть.
Ранее Фаиль Алсынов* уже попадался на подобном правонарушении, но тогда суд был лоялен к нему и проговорил лишь к штрафу в 10 тысяч рублей. Теперь после того, как общественник совершил рецидив, а общество весьма строго настроено к тем, кто «раскачивает лодку», г-н Алсынов* штрафом вряд ли отделается.
* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга,
**решением Верховного суда РБ признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.