Фаиля Алсынова* внесли в список экстремистов и террористов

Алсынов* в Башкирии фигура одиозная — он начинал карьеру общественника в середине 2000-х в организации «Кук буре». За эти годы он приобрел опыт политтехнолога и организатора, сумел заработать авторитет у определенной аудитории. И теперь умело монетизирует этот опыт. Практически ни одна акция, к которой он приложил руку, как говорят, не делалась бесплатно. И, по слухам, в том числе и далеко небескорыстные пикеты в защиту Торатау и Куштау.