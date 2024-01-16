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Ремонт на месте прорыва крупного трубопровода в Нижнем Новгороде завершен

АО «Теплоэнерго» завершило сварочные работы на магистральном трубопроводе в районе улиц Славянская и Студеная, где утром 16 декабря произошел прорыв. Началось заполнение сетей теплоносителем.
Источник: Коммерсантъ

По данным компании, в ближайшие часы подача горячей воды и тепла будет восстановлена. Параллельно домуправляющие компании проведут регулировку внутри домов.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за разрыва трубы с горячей водой ожоги получили 12 человек, включая двоих детей. Без тепла и горячей воды остались несколько жилых домов, школы и офисные здания.

Региональное управление СК РФ после аварии возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг.



В «Теплоэнерго» обещают помочь всем постиравшим, которые обратились в ожоговый центр с полученными повреждениями.

В компании готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.

Андрей Репин.

ЖКХ
несчастный случай