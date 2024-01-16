Ремонт на месте прорыва крупного трубопровода в Нижнем Новгороде завершен

По данным компании, в ближайшие часы подача горячей воды и тепла будет восстановлена. Параллельно домуправляющие компании проведут регулировку внутри домов.
Как писал «Ъ-Приволжье», из-за разрыва трубы с горячей водой ожоги получили 12 человек, включая двоих детей. Без тепла и горячей воды остались несколько жилых домов, школы и офисные здания.
Региональное управление СК РФ после аварии возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
В «Теплоэнерго» обещают помочь всем постиравшим, которые обратились в ожоговый центр с полученными повреждениями.
В компании готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
Андрей Репин.