Офицер Росгвардии получил 6 лет за поставку неэффективных комплексов для Крымского моста

Как ожидается, защита обжалует приговор. Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключили госконтракт на 395 486 196 рублей на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с БПЛА и защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Волков доподлинно знал, что характеристики этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, не могли подавлять их радиосигналы. По словам адвоката Владимира Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции этого типа. Полковник утверждает, что комплексы предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. Тем не менее, считает обвинение, он обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования, так как в противном случае не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, что могло негативно сказаться на его карьере.