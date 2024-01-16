Благословилась у батюшки и пошла на теракт: Обвиняемая в убийстве военкора Татарского рассказала, как устроила взрыв в кафе Петербурга

— Со мной начал общаться Гештальт. В один день он сообщил, что ко мне приедет такси с подарком для Татарского. Приехала машина, оттуда достали здоровенную коробку. Меня испугал ее размер. Первая мысль, что там бомба. Я спросила: «Это не как с Дарьей Дугиной?» (убитой в результате теракта украинскими спецслужбами). Мне ответили, что внутри коробки бюст, а внутри него только микрофон и отслеживающее устройство. Внизу статуэтки был магнитик. Гештальт сказал, что это штука, которая включает микрофон, и ее нужно будет снять после вручения подарка. Я подумала, что это очень странно.