Благословилась у батюшки и пошла на теракт: Обвиняемая в убийстве военкора Татарского рассказала, как устроила взрыв в кафе Петербурга

Суд по делу Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в кафе на Университетской набережной, набирает обороты. Во вторник, 16 января, ее наконец-то допросили на глазах пострадавших и журналистов. Она впервые озвучила в суде свою версию событий и пыталась всячески оправдаться.
ДРУЖБА С КУРАТОРАМИ.
По версии следствия, у Треповой* было три куратора из Украины: некий Денис Романов, журналист Роман Попков*, а также аноним под псевдонимом Гештальт. Первым с ней связался Попков*.
— Я познакомилась с ним в Твиттере. Хотела заниматься гуманитарной помощью, приехать на Украину, — вспомнила она в суде.
После этого журналист, с ее слов, пообещал, что поможет с переездом. Но за услугу.
— Он попросил сходить на мероприятие «Киберфронта» (патриотической организации. — Прим.ред.). Я думала, ему это интересно как журналисту. Потом он попросил сфотографироваться с книгой Татарского, перевел 10 тысяч рублей на покупку и маникюр.
Затем будущую террористку учили методам конспирации и помогли сменить имидж, чтобы ходить на лекции военкора и работать под чужим именем. Трепова*, не скрывая улыбку, называет теперь это «игрой в тайного агента». Якобы она не подозревала, к чему все идет.
— Со мной начал общаться Гештальт. В один день он сообщил, что ко мне приедет такси с подарком для Татарского. Приехала машина, оттуда достали здоровенную коробку. Меня испугал ее размер. Первая мысль, что там бомба. Я спросила: «Это не как с Дарьей Дугиной?» (убитой в результате теракта украинскими спецслужбами). Мне ответили, что внутри коробки бюст, а внутри него только микрофон и отслеживающее устройство. Внизу статуэтки был магнитик. Гештальт сказал, что это штука, которая включает микрофон, и ее нужно будет снять после вручения подарка. Я подумала, что это очень странно.
СТРАХ В ДЕНЬ ТЕРАКТА.
Роковой день теракта 2 апреля 2023 года Трепова* помнит хорошо. Описала его в мельчайших деталях. И уточнила, что перед этим сходила в церковь по совету матери — чтобы батюшка благословил ее на поездку за границу. Что касается похода в злополучное кафе, то на входе в него у Дарьи отобрали коробку с бюстом. «Она не взорвется?», — спросили с улыбкой на лице охранники.
— Я отшутилась: «А вы проверьте, потрясите», — говорит Трепова*. — Коробку забрали на проверку. В эти минуты Гештальт постоянно писал мне, чтобы я не представилась своим именем. Меня раздражали эти уведомления, и я заблокировала телефон. Я задала Владлену свой вопрос и пожаловалась, что у меня отобрали подарок для него. Сейчас это звучит так, будто я глумилась, но я была уверена, что все будет нормально!
Террористка признает, что ее голос задрожал во время вручения подарка. Кроме этого она вскинула руки перед своим лицом, будто бы боится чего-то.
— Я думала, бюст сейчас разобьется. А там микрофон. И меня если не убьют, то задержат. Поэтому я дернулась к статуэтке. В какой-то момент Владлен повернулся ко мне спиной и закрыл бюст. Тут прогремел взрыв, погас свет. Я поняла, что это была бомба. Но честно думала, что это не я, а кто-то еще принес.
После этого Трепова* в панике бесцельно каталась по городу на такси. В пыли и грязи после теракта.
— Открываю Телеграм, а там все чаты удалены и всего один контакт — Гештальта. И все переписки пропали. Он позвонил и грубо поговорил со мной. Я поняла, что это его рук дело, отругала его. А он сказал, чтобы я «заткнулась и собирала вещи». Я поняла, что у меня нет выбора. Если останусь, меня на месте линчуют. Можно было сдаться полиции, но я была не готова отвечать за то, что сделали моими руками.
ПРЯТКИ ОТ ПОЛИЦИИ.
После покаянного звонка матери Трепова* обратилась за помощью к мужу, с которым расписалась «шутки ради» и который давно живет за границей. Он попросил помощи у своего приятеля, репетитора Дмитрия Касинцева. Молодой человек согласился спрятать террористку, не задавая вопросов. Когда к Касинцеву пришла полиция в первый раз, он соврал, что Дарьи нет дома. А в следующий раз покорно сдал ее.
— Мне было страшно. И за Диму тоже, я его так подставила. Он не знал, что произошло, — сообщила суду Трепова*. — Я его втянула в эту историю.
Добавим, что на подготовку к теракту Треповой* в общей сложности перевели 93 тысячи рублей, которые она потратила на одежду, SIM-карты, поездки по городу и фитнес-зал. Следом в суде пройдут прения сторон. «Комсомолка» будет следить за резонансным заседанием.
СПРАВКА «КП».
Теракт в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года, где проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского. Трепова* пришла туда в качестве гостя с бюстом, в котором находилась бомба. В результате взрыва погиб сам Татарский, более 50 человек получили различные травмы. По версии следствия, Трепова* выполняла приказы трех кураторов с территории Украины, обещавшие ей работу за границей. Ее обвиняют в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов. Она признает только то, что имела на руках фальшивое водительское удостоверение для побега. Приятеля террористки Дмитрия Касинцева обвиняют в ее укрывательстве. Он просит изменить статью на мягкую — «Несообщение о преступлении».
* — Дарья Трепова и Роман Попков внесены в список террористов и экстремистов.