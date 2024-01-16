Курьера, присваивавшего себе товары получателей, задержали в Алматы

Зарегистрировавшись в одном из мобильных приложений, мужчина «осуществлял доставку» до тех пор, пока граждане не пожаловались в полицию.
«Недобросовестного курьера вычислили и задержали оперативно. Ему 28 лет. Следствие работает над доказательной базой и проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям», — прокомментировали в полиции Алматы.
Известно, что задержанный ранее уже имел судимость за совершение имущественных преступлений. Он является гражданином Узбекистана.
По факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 3, УК РК — «Мошенничество».
Ранее в Астане курьер «подшофе» несколько раз пнул стеклянную дверь кофейни за отказ приема доставленного заказа.