На Ставропольской в Краснодаре загорелись б/у вещи в здании магазина

На Ставропольской в Краснодаре загорелись б/у вещи в тюках в здании магазина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 15:32. Огонь распространился на площади 100 «квадратов». Ликвидируют возгорание 32 сотрудника МЧС, задействовано шесть единиц техники.
Напомним, ранее в Краснодаре в мкр Гидростроителей потушили пожар на 10 «квадратах». Возгорание произошло в высотке по проспекту Писателя Знаменского.
«АиФ-Юг» писал — вечером 15 января в Лабинске потушили пожар на хлебозаводе. Горела кровля, пламенем было охвачено 100 квадратных метров.