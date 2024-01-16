В Иркутске будут судить гаишников за взятки на пять миллионов рублей

«В период с 2018 по февраль 2022 годы участники организованной группы, в которую входили также инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд транспортирующего лесопродукцию большегрузного автотранспорта за что незаконно получили денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.