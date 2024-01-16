В Иркутске будут судить гаишников за взятки на пять миллионов рублей

ИРКУТСК, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, сообщает Управление Генпрокуратуры Сибирского Федерального округа.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток. Его фигурантами стали семь сотрудников дорожно-патрульной службы, действовавшие в составе организованной группы, созданной бывшим командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД «Иркутское».
«В период с 2018 по февраль 2022 годы участники организованной группы, в которую входили также инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд транспортирующего лесопродукцию большегрузного автотранспорта за что незаконно получили денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к уголовной ответственности также привлекаются два взяткодателя и посредник во взяточничестве. В ходе расследования на имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 31 миллиона рублей.