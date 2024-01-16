В Намангане скончались женщина и её неродившиеся 4 близнеца

Как сообщили в ведомстве, родных беременной предупредили, что с таким диагнозом ей будет трудно выносить четырех малышей. Пока женщина находилась под медицинским наблюдением, ей проводили антибактериальную терапию и профилактику дистресс-синдрома. 14 января примерно в 23:00 у пациентки произошел выкидыш. Вес плодов составил 410 г, 380 г, 390 г и 400 г. После выкидыша роженицу перевели в отделение гинекологии. В 06:50 15 января состояние женщины резко ухудшилось, у нее наступила клиническая смерть.