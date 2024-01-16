В Намангане скончались женщина и её неродившиеся 4 близнеца

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Намангане в роддоме скончались беременная женщина и её неродившиеся 4 близнеца.
В Минздраве сообщили, что 13 января в 21:10 в акушерское отделение Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в тяжелом состоянии поступила 22-летняя гражданка, находившаяся на 24 неделе беременности.
Сообщается, что у женщины была многоплодная беременность. Беременной был поставлен диагноз — хроническая анемия средней степени тяжести с уретерогидронефрозом 2-й, 3-й степеней. В связи с болезнью почек гражданка ранее трижды проходила лечение в медучреждении.
Как сообщили в ведомстве, родных беременной предупредили, что с таким диагнозом ей будет трудно выносить четырех малышей. Пока женщина находилась под медицинским наблюдением, ей проводили антибактериальную терапию и профилактику дистресс-синдрома. 14 января примерно в 23:00 у пациентки произошел выкидыш. Вес плодов составил 410 г, 380 г, 390 г и 400 г. После выкидыша роженицу перевели в отделение гинекологии. В 06:50 15 января состояние женщины резко ухудшилось, у нее наступила клиническая смерть.
Отмечается, что пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания, но несмотря на реанимационные мероприятия, в 07:10 того же дня у нее наступила биологическая смерть. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пациентки стала массивная тромбоэмболия легочных артерий и острая сердечно-сосудистая дыхательная недостаточность.
В настоящее время по данному факту сотрудниками прокуратуры проводится доследственная проверка.