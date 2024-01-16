Расследовать уголовное дело в отношении экс-главы правительства Самарской области будет центральный аппарат МВД

Таким образом, расследование уголовных дел в отношении бывших чиновников передано из Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Самарской области в центральный аппарат МВД РФ.



В начале декабря прошлого года Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ истребовал уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова. Самому делу придали статус особой важности. После его изучения сотрудниками центрального аппарата ведомства руководство МВД РФ приняло решение взять расследование уголовного дела под свою юрисдикцию.



Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении Виктора Кудряшова было возбуждено 13 ноября 2023 года. На следующий день врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области объявил о решении уйти в отставку из-за состояния здоровья. Суд арестовал Виктора Кудряшова почти на два месяца, а позже продлил срок пребывания под стражей до 12 марта 2024 года. По версии следствия, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС) документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ВТС, позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, по данным следствия, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита. Чиновник своей вины не признал.



Одновременно с Виктором Кудряшовым был задержан врио министра строительства Михаил Асеев. В отношении него также расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Управление капитального строительства, которым руководил Михаил Асеев, необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ВТС) в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Деньги якобы были выплачены без положительного заключения государственной экспертизы. Михаил Асеев не стал отрицать свою вину и согласился сотрудничать со следствием, после чего был переведен под домашний арест.



Источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах отметил, что с высокой долей вероятности Виктора Кудряшова должны этапировать в один из московских следственных изоляторов для удобства работы следователей центрального аппарата МВД РФ.



Евгений Чернов.