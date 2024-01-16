Ограничение движения по дорогам Самарской области продлено до утра 17 января

Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщали, что 17 января 2024 года в Самарской области ожидается ветер силой до 25 м/с, метель, снижение видимости до 500 метров и снежные заносы на дорогах. В связи с этим был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Температура воздуха ночью — минус 6−11 градусов, днем — минус 3−8 градусов.