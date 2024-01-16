Ограничение движения по дорогам Самарской области продлено до утра 17 января

С 18 часов 16 января до 9 часов 17 января 2024 года продлено ограничение движения маршрутного транспорта в Самарской области.
Речь идет об участках трассы М5 с 470 по 1193 км (Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Самара, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский, Камышлинский районы); с 296 по 328+400 км, подъезд к Ульяновску (Сызранский район);
с 0 до 12 км, подъезд к Самаре (Самара, Волжский и Красноярский районы);
с 29+115 по 93 км, подъезд к Оренбургу (Волжский и Кинельский районы);
с 94 по 128 км, подъезд к Оренбургу, старое направление (Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы).
Закрыт участок трассы Р‑229 с 0 по 160 км (Новокуйбышевск, Чапаевск, Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский и Пестравский районы);
участок трассы Р‑241 с 330 по 400 км (Елховский и Красноярский районы);
участок трассы А‑300 с 23+800 по 195 км (Волжский, Большеглушицкий и Большечерниговский районы);
участок трассы Р‑228 с 17+900 — до 47 км (Сызранский район).
Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщали, что 17 января 2024 года в Самарской области ожидается ветер силой до 25 м/с, метель, снижение видимости до 500 метров и снежные заносы на дорогах. В связи с этим был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Температура воздуха ночью — минус 6−11 градусов, днем — минус 3−8 градусов.