В Самаре обсудили безопасность горожан при использовании газового оборудования

С начала 2024 года в Самаре произошло девять случаев отравления газом в многоквартирных домах, в двух из них были погибшие. Безопасность горожан при использовании газового оборудования обсудили на совещании в администрации Самары.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области поручил профильным ведомствам областного центра провести комплексную проверку оборудования в каждом многоквартирном доме, где проведен газ.
Если обнаружится неисправность, которая может повлечь вред жизни или здоровью людей, то подачу газа должны приостановить до устранения причин. Во время поквартирных обходов объединят работу технических служб, специалистов по заключению договоров и составят графики.
Главы районов должны подводить итоги работы еженедельно. К 15 марта планируется завершить все работы. Также сейчас идет работа с газовыми компаниями по перезаключению договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.