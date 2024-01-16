Казахстанца заподозрили в 25 кражах ювелирных изделий на 19 млн тенге

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге); либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.