Казахстанца заподозрили в 25 кражах ювелирных изделий на 19 млн тенге

Полицейские в Кызылорде задержали 26-летнего жителя Туркестанской области. Его подозревают в совершении 25 краж в жилых домах на территории области. Сообщается, что мужчину задержали с поличным.
«Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные дома и забирал ювелирные изделия. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещественные доказательства», — говорится в новостном Telegram-канале МВД.
Общий материальный ущерб потерпевшим равен 19 млн тенге. Подозреваемого взяли под стражу, идет следствие. Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге); либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.