Пропавший три дня назад пастух чудом спасся в степи Костанайской области

«13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в течении трех дней, в суровых погодных условиях группа из 50-ти человек не прекращали поисковые работы. Поискам с воздуха мешала нелетная погода, поэтому мужчину искали пешком и с помощью квадрокоптера.
«16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет. Все ресурсы, включая вертолеты, вездеходы и снегоходы были задействованы для максимального охвата территории. Пропавшего пастуха нашел полицейский вблизи села Восточное. Мужчину с обморожением доставили в больницу Аркалыка», — сообщается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в Улытауской области нашли пропавших 9 января пастухов.