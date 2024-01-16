Пропавший три дня назад пастух чудом спасся в степи Костанайской области

«13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся», — говорится в сообщении полиции.