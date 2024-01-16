В зимней Молдове пожары не утихают: погибли две пенсионерки

Второй пожар вспыхнул в доме в селе Голяны Единецкого района. Огонь уничтожил имущество и крышу жилья. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в одной из комнат обгоревшее тело хозяйки жилья, женщине было 89 лет.