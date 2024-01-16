Иран нанес ракетный удар по Пакистану

Иранские силы также нанесли удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в Иране. В начале январе в городе Керман произошло два взрыва во время траурной церемонии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Жертвами теракта стали около 100 человек, более 200 пострадали. ИГ взяло на себя ответственность за произошедшее.