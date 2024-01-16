Иран нанес ракетный удар по Пакистану

Иран нанес ракетные удары по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана, передает агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента.
Объекты поражены ракетами и беспилотниками, отмечает агентство. Press TV уточняет, что удар наносился иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Целью иранского ракетного удара по Пакистану стали штабы «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Это сторонники белуджийских сепаратистов.
«Джейш аль-Адль» существует с 2012 года, они придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории.
Силы «Джейш аль-Адль» устраивали атаки на провинцию Систан и Белуджистан на востоке Ирана (граничит с Пакистаном и Афганистаном). В декабре они взяли на себя ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск. Тогда погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения.
Глава полиции Ирана, генерал Ахмадреза Радан 14 января заявил, что иранским силам безопасности удалось установить и арестовать четырех главных участников нападения на полицейский участок в Раске. По его словам, они были задержаны в ходе операции, проведенной несколько дней назад. Радан сказал, что задержание предполагаемых участников теракта «нанесло сокрушительный удар» по группировке «Джейш аль-Адль».
Иран ранее взял на себя ответственность за удар баллистическими ракетами по Ираку. Своей целью Тегеран назвал «шпионские объекты» Моссада (израильская разведка) в городе Эрбиль. Атака произошла недалеко от американского консульства и рядом с аэропортом, где находится база коалиции во главе с США.
Иранские силы также нанесли удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в Иране. В начале январе в городе Керман произошло два взрыва во время траурной церемонии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Жертвами теракта стали около 100 человек, более 200 пострадали. ИГ взяло на себя ответственность за произошедшее.
МИД Ирака после ударов отозвал посла в Тегеране, США назвали действия Ирана «безрассудными».