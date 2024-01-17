Зарегистрировано еще три иска о взыскании ущерба от водной блокады Крыма

Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал три новых иска о взыскании ущерба от водной блокады полуострова со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного совета РК.
— Арбитражный суд зарегистрировал три новых исковых заявления от предприятий агропромышленной и санаторно-курортной отраслей. Так, индивидуальные иски подали ООО «АГРОМАКС», «Пальмира-Палас» и «Гостиничный комплекс “Ореанда”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа в данном направлении продолжается. Всем предприятиям, желающим подать иски, Госсовет РК окажет всестороннюю методическую и консультативную помощь, а также юридическое сопровождение.