В Самаре на улице Победы маршрутка въехала в кафе

Во вторник, 16 января, на улице Победы случилась авария. Легковушка и автобус влетели в здание, чуть не разбив окно местной пиццерии, пишет sovainfo.ru.
Как сообщили в ГУ МВД СО, мужчина за рулем ВАЗ-2111 хотел повернуть с улицы Победы в переулок Штамповщиков. Он не уступил дорогу и влетел во встречный автобус, задев припаркованный «Хендай».
В итоге «одиннадцатая» и автобус врезались в стену дома № 99 по улице Победы. На первом этаже здания находится кафе и, судя по фото, маршрутка подъехала вплотную к его окнам.
Известно, что в аварии пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали.