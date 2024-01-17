Tasnim: США эвакуируют военную базу в Сирии

Атаки на базы США в Сирии и Ираке участились на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года. По информации Пентагона, всего с конца октября 2023-го по январь 2024 года базы США в Ираке и Сирии были атакованы 130 раз.