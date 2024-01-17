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Tasnim: США эвакуируют военную базу в Сирии

Американские военнослужащие эвакуируются с военной базы в Хемо недалеко от города Эль-Камышлы на севере сирийской провинции Хасеке из-за участившихся атак иракских групп исламского сопротивления, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники. Власти США пока не комментировали эту информацию.
США в Сирии
Источник: AP 2023

15 января члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли три американские базы в Ираке и Сирии. Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», атакованы были американская военная база Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии, база в международном аэропорту Эрбиль и база на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Атаки на базы США в Сирии и Ираке участились на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года. По информации Пентагона, всего с конца октября 2023-го по январь 2024 года базы США в Ираке и Сирии были атакованы 130 раз.

По данным иранских СМИ, сегодня, 16 января, Иран нанес удары по территории Пакистана. Были атакованы базы террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая совершала нападения на иранские силы безопасности.

При этом в ночь на сегодня Корпус стражей иранской революции нанес ракетные удары по объектам на севере Сирии и в Иракском Курдистане. Несколько ракет разорвались возле американского консульства в иракском Эрбиле. США той же ночью в очередной раз ударили по ракетным расчетам хуситов.

Эрдни Кагалтынов