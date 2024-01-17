Tasnim: США эвакуируют военную базу в Сирии

15 января члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли три американские базы в Ираке и Сирии. Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», атакованы были американская военная база Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии, база в международном аэропорту Эрбиль и база на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
По данным иранских СМИ, сегодня, 16 января, Иран нанес удары по территории Пакистана. Были атакованы базы террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая совершала нападения на иранские силы безопасности.
При этом в ночь на сегодня Корпус стражей иранской революции нанес ракетные удары по объектам на севере Сирии и в Иракском Курдистане. Несколько ракет разорвались возле американского консульства в иракском Эрбиле. США той же ночью в очередной раз ударили по ракетным расчетам хуситов.
Эрдни Кагалтынов