Польские протестующие разблокировали границу с Украиной

Польские дальнобойщики протестовали около двух месяцев — с 6 ноября. Они блокировали движение грузов на Украину и с Украины, заставляя украинских водителей ждать по несколько часов. Исключение было сделано только для гуманитарных и военных грузов. Польские водители уже пообещали, что вернутся на границу, если правительство не выполнит свои обязательства.