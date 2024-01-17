Лично сданные: в 2023-м утекли 240 млн уникальных телефонных номеров россиян

За 2023 год в Сеть утекли 240 млн уникальных телефонных номеров россиян, говорится в исследовании сервиса DLBI (есть у «Известий»). Всего в Роскомнадзоре за год зафиксировали 168 сливов персональных данных. Лидеры по утечкам — ритейл и банки. От целевых атак хакеры перешли к массовым. Взломы баз компаний — это часть гибридной войны против России, подчеркнули в РКН. Откуда в основном сливают сведения, чем это опасно и как власти собираются исправлять ситуацию.