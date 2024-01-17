За драку в центре Владивостока водителю автобуса грозит до 2 лет колонии

Напомним, драка произошла между двумя водителями маршрутных автобусов из-за ситуации на дороге. Оба они — выходцы из Средней Азии. Одному мужчине 28 лет, другому 32 года. Причем у последнего нет разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, из-за чего на него был составлен протокол по ч.1 статьи 18.10 КоАП РФ.