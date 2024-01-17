За драку в центре Владивостока водителю автобуса грозит до 2 лет колонии

Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении одного водителей автобуса, который участвовал в драке на проезжей части в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Напомним, драка произошла между двумя водителями маршрутных автобусов из-за ситуации на дороге. Оба они — выходцы из Средней Азии. Одному мужчине 28 лет, другому 32 года. Причем у последнего нет разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, из-за чего на него был составлен протокол по ч.1 статьи 18.10 КоАП РФ.
Также против 32-летнего мужчины завели уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме того, СУ СК РФ по Приморскому краю из-за отсутствия у мужчины разрешения на работу проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.