Крупный пожар охватил строительные магазины в Шымкенте

Сообщение о возгорании в магазине «Евролюкс» в ДЧС Шымкента поступило около 1.15. По прибытию на место происшествия выяснилось, что горят несколько магазинов.
«Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1300 метров. В целом площадь помещения 2,5 тысячи метров. Пожарные работают в усиленном режиме», — рассказали в ДЧС. Шымкента.
По информации Otyrar.kz, дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.