В Приморье двухлетнюю девочку убило ударом тока от электроплиты

Как полагают следственные органы, летом 2022 года мужчина приобрел бывшую в употреблении стационарную кухонную электроплиту, которая находилась в частично неисправном состоянии. Для установки прибора он вызвал мастера по объявлению, допустившему во время работ грубые нарушения. При этом испытания техники перед запуском проведены не были.