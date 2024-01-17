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В Приморье двухлетнюю девочку убило ударом тока от электроплиты

Под суд за гибель племянницы пойдет житель Уссурийска.
Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела. 25-летний житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, из-за неправильно установленной электроплиты в его квартире погибла его 2-летняя племянница, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Как полагают следственные органы, летом 2022 года мужчина приобрел бывшую в употреблении стационарную кухонную электроплиту, которая находилась в частично неисправном состоянии. Для установки прибора он вызвал мастера по объявлению, допустившему во время работ грубые нарушения. При этом испытания техники перед запуском проведены не были.

4 июня 2023 года на кухню прошла малолетняя племянница мужчины и прикоснулась рукой к корпусу электроплиты, в результате получила удар электрическим током и скончалась. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

несчастный случай