В Приморье двухлетнюю девочку убило ударом тока от электроплиты

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела. 25-летний житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, из-за неправильно установленной электроплиты в его квартире погибла его 2-летняя племянница, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Как полагают следственные органы, летом 2022 года мужчина приобрел бывшую в употреблении стационарную кухонную электроплиту, которая находилась в частично неисправном состоянии. Для установки прибора он вызвал мастера по объявлению, допустившему во время работ грубые нарушения. При этом испытания техники перед запуском проведены не были.
4 июня 2023 года на кухню прошла малолетняя племянница мужчины и прикоснулась рукой к корпусу электроплиты, в результате получила удар электрическим током и скончалась. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.