В Приморье задержали этническую преступную группу, торговавшую героином

Полицейские установили, что героин на территории Владивостока продавали 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Для криминального обогащения парочка использовала Интернет и тайники-закладки. Кроме того, граждане Узбекистана находились на территории России с нарушением действующего законодательства.

Злоумышленников взяли с поличным и при досмотре изъяли у них 30 фольгированных свертков с героином. Также полиция обнаружила 7 закладок с героином. Во время обыска по месту проживания подозреваемых найдены ещё 6 полимерных свертков с героином. Всего из незаконного оборота изъято более одного килограмма героина.