В Приморье задержали этническую преступную группу, торговавшую героином

Участников этнической преступной группы, причастных к сбыту наркотиков в особо крупном размере, задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские установили, что героин на территории Владивостока продавали 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Для криминального обогащения парочка использовала Интернет и тайники-закладки. Кроме того, граждане Узбекистана находились на территории России с нарушением действующего законодательства.
По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.
На данный момент обоих подозреваемых взяли под стражу. В СИЗО они будут оставаться на время расследования.