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В Приморье задержали этническую преступную группу, торговавшую героином

В общей сложности у граждан Узбекистана изъяли более килограмма наркотика.
Источник: ФСБ

Участников этнической преступной группы, причастных к сбыту наркотиков в особо крупном размере, задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что героин на территории Владивостока продавали 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Для криминального обогащения парочка использовала Интернет и тайники-закладки. Кроме того, граждане Узбекистана находились на территории России с нарушением действующего законодательства.

Злоумышленников взяли с поличным и при досмотре изъяли у них 30 фольгированных свертков с героином. Также полиция обнаружила 7 закладок с героином. Во время обыска по месту проживания подозреваемых найдены ещё 6 полимерных свертков с героином. Всего из незаконного оборота изъято более одного килограмма героина.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.

На данный момент обоих подозреваемых взяли под стражу. В СИЗО они будут оставаться на время расследования.