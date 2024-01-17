Мошенники начали предлагать хабаровчанам деньги

— Поверив указанной информации, потерпевшая прошла по ссылке, указанной в письме, и заполнила реквизиты своей банковской карты, сообщив код неизвестным лицами. Спустя некоторое время горожанка обнаружила, что аферисты взломали её онлайн банкинг, оформили кредит на сумму 1 миллион 370 тысяч рублей и обналичили их в банкомате, — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю.



Вместе с тем, последнее время все чаще жители Хабаровского края попадаются на схему «быстрого дохода», предполагающую игру на бирже. Так, например, комсомольчанин, желая удвоить заработок с помощью инвестиций, оформил на свое имя несколько кредитов, продал личный гараж и на протяжении месяца перечислял денежные средства на онлайн-кошелек мошенников. Когда деньги закончились, мужчина не смог вывести свои деньги и обратился в полицию. Общий ущерб составил 2 миллиона 600 тысяч рублей.



Аналогичный случай произошел и в Хабаровске. Поверив аферистам, мужчина оформил в банке кредит и перевел на неизвестный счет 800 тысяч рублей. Когда потерпевший захотел вернуть свои вложения с процентами, брокерский счет оказался заблокирован.