Мошенники начали предлагать хабаровчанам деньги

Мошенники стали обманывать россиян сообщениями о финансовой помощи от имени государственного фонда. Однако вместо денежных выплат жертвы преступников остаются без всех сбережений и с крупными кредитными долгами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одной из жертв подобной схемы стала 35-летняя хабаровчанка. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение о возможности получения денежной выплаты. Для того, чтобы ее оформить, нужно было перейти на сайт государственного фонда, который, на самом деле, оказался фишинговым.
— Поверив указанной информации, потерпевшая прошла по ссылке, указанной в письме, и заполнила реквизиты своей банковской карты, сообщив код неизвестным лицами. Спустя некоторое время горожанка обнаружила, что аферисты взломали её онлайн банкинг, оформили кредит на сумму 1 миллион 370 тысяч рублей и обналичили их в банкомате, — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю.
Вместе с тем, последнее время все чаще жители Хабаровского края попадаются на схему «быстрого дохода», предполагающую игру на бирже. Так, например, комсомольчанин, желая удвоить заработок с помощью инвестиций, оформил на свое имя несколько кредитов, продал личный гараж и на протяжении месяца перечислял денежные средства на онлайн-кошелек мошенников. Когда деньги закончились, мужчина не смог вывести свои деньги и обратился в полицию. Общий ущерб составил 2 миллиона 600 тысяч рублей.
Аналогичный случай произошел и в Хабаровске. Поверив аферистам, мужчина оформил в банке кредит и перевел на неизвестный счет 800 тысяч рублей. Когда потерпевший захотел вернуть свои вложения с процентами, брокерский счет оказался заблокирован.