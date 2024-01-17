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В Лесосибирске мужчину осудят за поджог своей сожительницы

Мужчина плеснул спиртное на платье и тело сожительницы, после чего поджег её одежду.

В Лесосибирске завершено расследование причинение тяжкого вреда здоровью мужчиной свое сожительнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.

37-летний мужчина 20 октября 2023 года распивал спиртные напитки со своей сожительницей в частном доме СНТ «Смородинка». Между сожителями возник конфликт на почве ревности. Мужчина выплеснул содержимое бутылки со спиртным на платье и тело женщины и поджёг зажигалкой платье.

После поджога мужчина потушил одежду, охваченную огнём. Однако женщина получила ожоги около 20% тела. Медикам удалось её спасти.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка, который катался на тюбинге и упал с обрыва.