В Лесосибирске мужчину осудят за поджог своей сожительницы

В Лесосибирске завершено расследование причинение тяжкого вреда здоровью мужчиной свое сожительнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.
37-летний мужчина 20 октября 2023 года распивал спиртные напитки со своей сожительницей в частном доме СНТ «Смородинка». Между сожителями возник конфликт на почве ревности. Мужчина выплеснул содержимое бутылки со спиртным на платье и тело женщины и поджёг зажигалкой платье.
После поджога мужчина потушил одежду, охваченную огнём. Однако женщина получила ожоги около 20% тела. Медикам удалось её спасти.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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