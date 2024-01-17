В Лесосибирске мужчину осудят за поджог своей сожительницы

37-летний мужчина 20 октября 2023 года распивал спиртные напитки со своей сожительницей в частном доме СНТ «Смородинка». Между сожителями возник конфликт на почве ревности. Мужчина выплеснул содержимое бутылки со спиртным на платье и тело женщины и поджёг зажигалкой платье.