Хабаровский Робин Гуд: мужчина украл алкогольную продукцию и раздал прохожим

В августе 2023 года в Хабаровске 39-летний мужчина зашел в кафе через запасной вход. Воспользовавшись тем, что за барной стойкой никого не было, он сложил алкогольную продукцию в свой рюкзак. Затем раздал его прохожим на улице. Позднее он вернулся в заведение и повторил то же самое.
В общей сложности хабаровчанин похитил алкоголь на сумму около 40 тысяч рублей.
— На следующий день мужчина украл из кармана спящего на земле в алкогольном опьянении молодого человека деньги, смартфон, зарядное устройство на общую сумму около 12 тысяч рублей. А также снял у него кеды стоимостью семь тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд присудил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.