Хабаровский Робин Гуд: мужчина украл алкогольную продукцию и раздал прохожим

В августе 2023 года в Хабаровске 39-летний мужчина зашел в кафе через запасной вход. Воспользовавшись тем, что за барной стойкой никого не было, он сложил алкогольную продукцию в свой рюкзак. Затем раздал его прохожим на улице. Позднее он вернулся в заведение и повторил то же самое.