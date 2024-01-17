Водитель иномарки погиб в ДТП с автовозом под Иркутском

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автовоза, в котором погиб человек. Авария произошла около 16:40 16 января на 7 километре автодороги в обход Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водитель легкового автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автовозом, перевозившим 7 машин, под управлением 61-летнего мужчины. В результате обе машины вылетели в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водителю и пассажиру грузовика помощь врачей не потребовалась. Все сопутствующие факторы и обстоятельства произошедшего выясняются следственной группой.