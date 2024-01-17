Водитель иномарки погиб в ДТП с автовозом под Иркутском

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водитель легкового автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автовозом, перевозившим 7 машин, под управлением 61-летнего мужчины. В результате обе машины вылетели в кювет.