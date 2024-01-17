Пожар с гибелью человека произошел в Нижнеудинском районе

Пожара на улице Советской в деревне Даур Нижнеудинского района произошел около 09.30 накануне, 16 января. Загорелся жилой дом. В результате пожара погиб человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В 09.47 огонь был ликвидирован. На ликвидацию пожара привлекались шесть человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Напомним, что частный деревянный дом горел на улице Луговой в деревне Куда Иркутского района вечером 9 января. В результате возгорания погиб мужчина 1963 года рождения. Причина трагедии — короткое замыкание самодельного обогревателя. В очаге пожара дознаватели обнаружили скрутки электропроводов.