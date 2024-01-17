Пожар с гибелью человека произошел в Нижнеудинском районе

Пожара на улице Советской в деревне Даур Нижнеудинского района произошел около 09.30 накануне, 16 января. Загорелся жилой дом. В результате пожара погиб человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.