Полиция продолжает разыскивать пропавшую мать двоих детей в Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутской области устанавливают местонахождение 36-летней Эльвиры Трубниковой. В правоохранительные органы обратились органы опеки. Известно, что женщина длительное время не выходит с ними и детьми на связь. Это не дает в полной мере реализовать законные права несовершеннолетних. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.