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Полиция продолжает разыскивать пропавшую мать двоих детей в Иркутской области

Женщина уже долгое время не выходит на связь с семьей и опекой.
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Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции в Иркутской области устанавливают местонахождение 36-летней Эльвиры Трубниковой. В правоохранительные органы обратились органы опеки. Известно, что женщина длительное время не выходит с ними и детьми на связь. Это не дает в полной мере реализовать законные права несовершеннолетних. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным оперативников, женщина, вероятно, находится в Братске и может проживать в районе проспекта Ленина или дачных кооперативов.

Сыщики просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Эльвиры Трубниковой, сообщить об этом в полицию по телефону 8 (3952) 21−68−05, 8 924 608 88 92 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

Также правоохранители призывают женщину самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений.