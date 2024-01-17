Что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя

В наше время происходит все больше случаев мошенничества, связанных с кредитами. Если без вашего ведома на вас оформили заем, то очень важно немедленно начать действовать. Чем раньше вы предпримете необходимые шаги, тем быстрее проблема будет решена и предотвращены дальнейшие финансовые потери. Что делать в этой ситуации — рассказала юрист Надежда Ханина корреспонденту ИА AmurMedia.
Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что правоохранителям удастся выйти на след мошенников и взыскать с них деньги. Подать заявление о преступлении можно двумя способами.
Первый — лично в отделении. Принять заявление должны в любом отделении полиции, независимо от вашего местонахождения, проживания или прописки. После этого вам выдадут талон-уведомление с присвоенным номером — он свидетельствует, что заявление принято. Его нужно сохранить: по номеру вы сможете узнавать статус рассмотрения дела, а копию талона приложите к обращению в банк, о котором пойдет речь ниже. Далее идем в банк, и уведомляем о совершении мошеннических действий.
Ряд банков после предоставления постановления о возбуждении уголовного дела спишет кредит.
Второй — вызвать сотрудников полиции домой. При условии, что вы не в состоянии дойти до дежурной части и написать заявление в отделении.
Юрист Надежда Ханина:
— Пишем заявление о том, что вы не брали кредит, что с вас его требуют коллекторы или иные службы. Сотрудники полиции проводят проверку и выносят решение. Сейчас возможно возбуждение уголовного дела, а человек со своей стороны может также предпринимать иные варианты решения проблемы.
Если на вас взяли кредит по СМС-коду, то вы можете обратиться в суд с исковым заявлением самостоятельно, параллельно с тем, пока сотрудники полиции проводят проверку. На сегодняшний день судебная практика положительна в этом случае. Вы подтверждаете, что в этот момент вы находились в таком-то месте, что код на телефон вам не поступал. Запрашиваете выписки, что кредит, который поступил на ваш счет, в дальнейшем был переведен на другой — тот, что вам не принадлежит. Таким образом и сотрудники полиции возбудили уголовное дело, где признали данный факт мошенническим, и вы в судебном порядке данные кредитные обязательства с себя списали.