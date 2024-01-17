Что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя

Если на вас взяли кредит по СМС-коду, то вы можете обратиться в суд с исковым заявлением самостоятельно, параллельно с тем, пока сотрудники полиции проводят проверку. На сегодняшний день судебная практика положительна в этом случае. Вы подтверждаете, что в этот момент вы находились в таком-то месте, что код на телефон вам не поступал. Запрашиваете выписки, что кредит, который поступил на ваш счет, в дальнейшем был переведен на другой — тот, что вам не принадлежит. Таким образом и сотрудники полиции возбудили уголовное дело, где признали данный факт мошенническим, и вы в судебном порядке данные кредитные обязательства с себя списали.