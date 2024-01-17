В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А. В. и Садырова Е. Т. окончено столичным департаментом АФМ, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения — от 1,5 до 2,5%.
В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов и почти 7 млн тенге.
Приговором суда Кучуков А. В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества, а Садыров Е. Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.
В АФМ отметили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.