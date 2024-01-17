Омич, который поджёг жену, не признал своей вины

В Омске прошёл суд над жителем Азовского района, который избил жену, потом поджёг, а потом пытался утопить.
Корреспондент omsk.aif.ru присутствовала на заседании суда. Обвиняемый сидел со спокойным лицом и внимательно слушал свидетелей, которые рассказывали, как пытались спасти его жену. Как только речь зашла об избрании меры пресечения, мужчина заговорил. Он заявил, что не хочет сидеть в СИЗО, что поджёг жену совершенно случайно и попросил суд отправить его под домашний арест.
Тем не менее суд оставил меру пресечения — заключение под стражей без изменения ещё на 6 месяцев. Следующее заседание состоится 29 января, на нём выслушают показания оставшихся свидетелей.