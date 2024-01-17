Омич, который поджёг жену, не признал своей вины

Корреспондент omsk.aif.ru присутствовала на заседании суда. Обвиняемый сидел со спокойным лицом и внимательно слушал свидетелей, которые рассказывали, как пытались спасти его жену. Как только речь зашла об избрании меры пресечения, мужчина заговорил. Он заявил, что не хочет сидеть в СИЗО, что поджёг жену совершенно случайно и попросил суд отправить его под домашний арест.