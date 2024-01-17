Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Одессе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило издание «Думская» в Telegram-канале. Ночью издание писало о еще нескольких взрывах и пожаре, начавшемся в центре города.
одесса
Источник: AP 2023

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.