Пластический хирург из Узбекистана Тимур Хайдаров спас жизнь матери троих детей на борту самолета

Это ужасно, когда ты не понимаешь, что происходит. Каждый вздох все сложнее и вот-вот остановится сердце. В голове была одна мысль: «Господи, у меня трое детей». В глазах страх, сказать ничего не могу, помню одно: кто-то взял за руку и сказал «Не бойся, я врач», — рассказала позже пострадавшая.