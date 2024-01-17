Пластический хирург из Узбекистана Тимур Хайдаров спас жизнь матери троих детей на борту самолета

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров, уроженец Узбекистана, оказал помощь пассажирке на борту самолета, следовавшего из Дубая в Москву. Во время полета у женщины упало давление, после чего она начала задыхаться.
"У меня сильно упало давление, пропал пульс. Пальцы рук онемели. Бортпроводницы вынесли меня из салона. У меня началась сильная тахикардия, я задыхалась, не могла дышать.
Это ужасно, когда ты не понимаешь, что происходит. Каждый вздох все сложнее и вот-вот остановится сердце. В голове была одна мысль: «Господи, у меня трое детей». В глазах страх, сказать ничего не могу, помню одно: кто-то взял за руку и сказал «Не бойся, я врач», — рассказала позже пострадавшая.
Врачом на борту оказался Тимур Хайдаров, который оказал необходимую медицинскую помощь женщине.
Тимур Хайдаров родился в узбекском городе Навои. В Самарканде он окончил университет по специальности «Лечебное дело», в Киеве — прошел ординатуру. Первое время работал хирургом и оказывал экстренную хирургическую помощь. Дальнейшие курсы повышения квалификации проходил в РУДН, а также в США, Бразилии и Колумбии.