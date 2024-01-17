В Челябинской области ночью произошло два взрыва газа. Как сообщили 17 января в региональном ГУ МЧС, в обоих случаях произошла утечка газовой смеси из баллонов. Сами баллоны не разгерметизировались, обошлось без пожаров.
В первом случае газ вытек из баллона в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали трое взрослых. Все они попали в больницу с ожогами. Обрушение дому, по заключению специалистов МЧС, не грозит.
Во втором случае газ взорвался в СНТ «Узункуль» Сосновского района. Пострадали взрослый и 16-летний подросток. Несущие конструкции двухэтажного шлакоблочного дома, в котором находился газовый баллон, остались целы.