Ракетами и беспилотниками атаковали соседний с Воронежской областью регион

Ночью и утром среды, 17 января, были пресечены попытки террористических атак с применением ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам в Белгородской области. Воздушные цели сбиты. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждены стекла в нескольких жилых домах, оперативные службы выехали на место. Информация по повреждениям сейчас уточняется.
По информации Минобороны России, около 2:40 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре украинских беспилотника. Позднее, утром средствами ПВО были сбиты четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и перехвачены еще два БПЛА.
Ночью вторника, 16 января, средства ПВО уничтожили пять и перехватили еще три БПЛА самолетного типа над Воронежской областью. В областном центре повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Пострадала 10-летняя девочка. Подробная информация — в материале РИА «Воронеж».
Один из беспилотников рухнул на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района Воронежской области. Пострадавших нет. В храме повреждены купол и колокольня.