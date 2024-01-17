Ракетами и беспилотниками атаковали соседний с Воронежской областью регион

Ночью и утром среды, 17 января, были пресечены попытки террористических атак с применением ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам в Белгородской области. Воздушные цели сбиты. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждены стекла в нескольких жилых домах, оперативные службы выехали на место. Информация по повреждениям сейчас уточняется.