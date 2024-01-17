Неизвестный водитель переехал собаку в Маркова Иркутского района

Как отметили в пресс-службе регионального главка МВД, информация о происшествии была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. Личность водителя была установлена, в настоящее время принимаются меры по доставлению его в отдел полиции и проведению дальнейших процессуальных действий.