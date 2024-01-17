Четырехлетний ребенок и его отчим погибли на пожаре в Мстиславском районе

Пожар произошел вечером в четверг после того, как мать ушла на работу, а в доме остался ее сожитель с двумя детьми: четырехлетним мальчиком и девочкой десяти лет.
Отмечается, что мужчина около месяца не работал и присматривал за младшим ребенком, так как тот не ходил в детский сад.
«Когда случился пожар, все спали. Проснувшаяся девочка попыталась вытащить брата из дома, но ей это не удалось. Тогда она бросилась к соседям за помощью, но они не смоги зайти в дом и вызвали МЧС», — говорится в сообщении.
Девочке удалось спастись, но она пострадала от огня. Сейчас ребенок находится в больнице, ее состояние оценивается, как крайне тяжелое.
По словам соседей, мужчина курил и выпивал, и накануне случившегося он также употреблял спиртное. В связи с этим следователи не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователи Мстиславского районного отдела Следственного комитета проводят проверку и установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее в сентябре в Гродно в результате пожара в многоквартирном доме также погиб ребенок. После ликвидации пожара при обследовании помещения спасатели нашли мальчика 2017 года рождения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенок скончался.