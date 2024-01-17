В Башкирии экстремиста Фаиля Алчинова* приговорили к четырем годам колонии

Баймакский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.
Как установил суд, 28 апреля 2023 года Алчинов* публично выступил возле сельского дома культуры на собрании жителей. В своей речи он негативно высказывался в адрес представителей армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.
Виновного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Алчинов* возглавлял экстремистскую организацию «Башкорт»**. После того как ее деятельность признали незаконной, мужчина продолжил разжигать межнациональную рознь, подрывал целостность страны и поддерживал вооруженные силы Украины.
Борьба с экстремистами и подобными организациями ведется в республике с 2019 года по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова.
«С теми людьми, которые проповедуют шовинизм, практически скатываясь к расизму, нам не по пути. Более того, в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду беспощаден», — отмечал Хабиров.
* — Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.
** — Решением Верховного суда республики от 22 мая 2020 года организация «Башкорт» признана экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории России.