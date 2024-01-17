В Бишкеке разбился военный вертолет

В 2018 году на леднике Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ, выполнявший спасательную операцию. Из-за сильного бокового ветра при посадке он завалился на левый борт. На борту, помимо членов экипажа, находились четыре гражданина Польши, три гражданина Японии, два гражданина Германии и один гражданин Киргизии (переводчик). Тогда пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое гражданских. Пилота Эмиля Бекболотова осудили, но затем освободили по амнистии.