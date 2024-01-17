В Бишкеке разбился военный вертолет

По данным Kaktus.media, Ми-8 потерпел крушение около 11:00 по местному времени (08:00 мск) рядом с селом Достук, на территории «Фрунзе-1».
Sputnik также сообщает, что катастрофа произошла в микрорайоне Достук, где расположен Военный институт Вооруженных сил Киргизии. По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным. Погиб один человек.
В 2018 году на леднике Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ, выполнявший спасательную операцию. Из-за сильного бокового ветра при посадке он завалился на левый борт. На борту, помимо членов экипажа, находились четыре гражданина Польши, три гражданина Японии, два гражданина Германии и один гражданин Киргизии (переводчик). Тогда пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое гражданских. Пилота Эмиля Бекболотова осудили, но затем освободили по амнистии.
В июне 2021 года в Ноокатском районе Ошской области еще один вертолет Ми-8 МТ Сил воздушной обороны совершил вынужденную посадку, после чего загорелся. Он летел в Алайский район. Минобороны сообщало о трех пострадавших, на борту находились десять человек.