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В Бишкеке разбился военный вертолет

Погиб один человек, семеро пострадали, пишет Kaktus.media. Вертолет упал в микрорайоне Достук на окраине Бишкека. Он выполнял учебный полет, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
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Источник: Reuters

По данным Kaktus.media, Ми-8 потерпел крушение около 11:00 по местному времени (08:00 мск) рядом с селом Достук, на территории «Фрунзе-1».

Sputnik также сообщает, что катастрофа произошла в микрорайоне Достук, где расположен Военный институт Вооруженных сил Киргизии. По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным. Погиб один человек.

Kaktus.media пишет об одном погибшем и семи пострадавших.

В 2018 году на леднике Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ, выполнявший спасательную операцию. Из-за сильного бокового ветра при посадке он завалился на левый борт. На борту, помимо членов экипажа, находились четыре гражданина Польши, три гражданина Японии, два гражданина Германии и один гражданин Киргизии (переводчик). Тогда пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое гражданских. Пилота Эмиля Бекболотова осудили, но затем освободили по амнистии.

В июне 2021 года в Ноокатском районе Ошской области еще один вертолет Ми-8 МТ Сил воздушной обороны совершил вынужденную посадку, после чего загорелся. Он летел в Алайский район. Минобороны сообщало о трех пострадавших, на борту находились десять человек.