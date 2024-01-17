Утром в Краснодаре произошел пожар в школе

Предварительной причиной происшествия назвали короткое замыкание. Пожарные оперативно приехали на место и потушили возгорание. Никто не пострадал.



Учеников школы с 5-го по 11-е классы временно перевели на обучение дома с применением дистанционных образовательных технологий. Занятия начальных классов перенесли на субботу, 20 января. Уже завтра школа должна будет возобновить работу в штатном режиме.



Вячеслав Рыжков.