Предварительной причиной происшествия назвали короткое замыкание. Пожарные оперативно приехали на место и потушили возгорание. Никто не пострадал.
Учеников школы с 5-го по 11-е классы временно перевели на обучение дома с применением дистанционных образовательных технологий. Занятия начальных классов перенесли на субботу, 20 января. Уже завтра школа должна будет возобновить работу в штатном режиме.
Вячеслав Рыжков.
Утром в Краснодаре произошел пожар в школе
Ранним утром 17 января в Краснодаре произошел пожар в школе. Загорелся один из классов школы № 1, сообщает оперштаб Кубани.
Предварительной причиной происшествия назвали короткое замыкание. Пожарные оперативно приехали на место и потушили возгорание. Никто не пострадал.